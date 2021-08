Ravenna. Mostra fotografica “Sulle orme di Dante” all’ufficio decentrato di via Berlinguer

I soci del Circolo Fotografico Ravennate BFI rendono omaggio al Sommo Poeta ripercorrendone l’itinerario dall’Appennino romagnolo a Ravenna, sua ultima dimora, con una mostra che ha comportato un lungo ed approfondito lavoro di ricerca e che sarà inaugurata il 28 agosto alle 10.30 nella sala espositiva dell’ufficio decentrato di via Berlinguer 11 (visitabile ad ingresso libero fino al 13 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

La mostra presenta immagini di grande formato sui luoghi toccati da Dante nel suo pellegrinaggio di esule, con citazioni della Divina Commedia, indicazioni delle località visitate e dei monumenti, ripresi con l’approvazione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, del Comune di Ravenna, del Comune di Dovadola (FC) ed il Riconoscimento della FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e gli Auspici di ISF-Image Sans Frontiere-Parigi.

L’esposizione, per la parte ravennate, è completata ed arricchita dai lavori eseguiti dai 13 studenti che hanno preso parte al laboratorio “Ravenna dantesca” nell’ambito del progetto “Lavori in Comune 2021”. Il laboratorio è stato organizzato e condotto dal Circolo Fotografico Ravennate in compartecipazione con il Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento. Questi inomi dei volontari e volontarie che esporranno: Adele Baldisserri, Arianna Bentini, Valentina Carosio, Virginia Corelli, Matteo Donzello, Kiara Hamiti, Sara Lazzari, Filippo Mingozzi, Oshoala Mukarramat, Mirco Petronici, Federico Santucci, Pavel Scarpellini ed Alfonso Vespoli.