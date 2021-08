Al via CerviaGustaLibro 2021: si parte con una serata dedicata alla cucina di Dante e al cibo del suo tempo

Al via venerdì 20 agosto, alle ore 21.30, sotto la Torre San Michele, nel cuore di Cervia, l’edizione 2021 di CerviaGustaLibro. Il format di narrazione per storie del gusto, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, per il Comune di Cervia, sarà di scena venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 sotto la Torre San Michele, nello splendido contesto del canale di Cervia.

Non poteva mancare, nell’anno dantesco una serata interamente dedicata al cibo di Dante e alla cucina del suo tempo. E’ quanto racconta il libro “Dante e il cibo del suo tempo. La cucina del futuro sarà la cucina del passato”(Ventura edizioni) di Nicoletta Tagliabracci, scrittrice marchigiana, ambasciatrice delle eccellenze enogastronomiche delle Marche.

Come si mangiava all’epoca di Dante? Era una cucina ricca o povera? Come la descrive Dante nella Commedia e via viva in tutto il resto della sua produzione? Sono queste alcune delle domande a cui tenta di rispondere Nicoletta Tagliabracci, che, in un viaggio intenso, fra documentazione e narrazione, ripercorre la cucina e la tradizione culinaria trecentesca dell’Italia centrale. Come si mangiava in Toscana? E come nelle corti nelle quali Dante, esule, si ritrova ad essere ospite? Il suo viaggio all’Inferno è anche il viaggio dell’esule che prova sapori altri e “pani” altri. Celebre nella Commedia la frase “come sa di sale lo pane altrui”, che ricorda a tutti come il pane a Firenze era “sciapo”, “sciocco”, cioè privo di sale, per via delle numerose guerre del sale, che avevano portato gran parte del centro Italia, compresa Firenze, a non avere sale, motivo per il quale il pane fiorentino e toscano, così come quello del centro Italia in genere, è insapore, a differenza del pane del signore ravennate che ospita Dante, un pane salato, grazie alla vicinanza di Ravenna con le saline di Cervia, allora più attive che mai.

Sarà bello scoprire la cucina nella storia e ripercorre i sapori, alcuni dei quali del tutto dimenticati, altri passati indenni ai secoli, attraverso i ricettari dei vari Liber de Coquina dei conventi, coi quali l’autrice ha ricostruito un mondo di sapori medievali, con ricette originali e riproponibili anche al giorno d’oggi. CerviaGustaLibro è un format originale ideato per gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia.

Il contenitore di narrazioni sul cibo prende avvio venerdì 20, prosegue sabato 21 e domenica 22 agosto.

Sabato 21 agosto c’è grande attesa per una serata interamente dedicata al tema più attuale di tutti, la pandemia e il futuro. Con Letizia Magnani ad intervistare Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO, ci sarà il direttore della sede Rai di Bologna, Fabrizio Binacchi. Le guerra alimentari globali al tempo del virus e il nostro ruolo è il tema che indaga il volume “Cibo sovrano” (Mondadori).

Il ciclo di incontri termina domenica 22 agosto, con la serata interamente dedicata a cibo e salute, che vede protagonista Bruno Damini, scrittore e giornalista, autore del libro “I fagioli ribelli” (Minerva). E’ possibile fare piatti gustosi per i bambini e le bambine malate? Naturalmente sì. Bruno Damini ha chiesto a chef di fama, maestri pasticceri e maestri gelatai di aiutarlo. Fra salute e bontà si può scegliere di non scegliere.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale "Cervia Bell'Italia".

