All’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima in scena “I musicanti di Brema” della compagnia Teatro Perdavvero

Tratto dal classico racconto dei Fratelli Grimm, la compagnia Teatro Perdavvero presenta la propria rilettura de I musicanti di Brema, in scena all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima mercoledì 18 agosto alle ore 21.15. Lo spettacolo è scritto e diretto da Marco Cantori, che ne è anche interprete, accompagnato dal musicista Giacomo Fantoni.

Ogni animale, come ogni nota musicale, è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente. Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto. L’importante è che se gli animali stanno in compagnia, insieme, come le note fanno una melodia: varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme.

Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

Biglietti: 5 euro (posto unico). Prenotazioni telefoniche: al numero 0546 21306 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket. Posti numerati e distanziati. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Info: www.accademiaperduta.it.

Come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.