Bagnacavallo Festival. Giovedì 19 agosto il poeta-narratore Roberto Mercadini in un monologo su Dante

Il prossimo appuntamento del Bagnacavallo Festival sarà con «un monologo per innamorarsi della parola e, in particolare, della lingua che parliamo». Ad anticiparlo è Roberto Mercadini, che giovedì 19 agosto alle 21 porterà in scena all’ex convento di San Francesco il monologo Dante. Più nobile è il volgare, da lui scritto e interpretato.

«Non si può fare quello che ha fatto Dante – osserva Mercadini – senza essere innamorati a sangue della parola; senza essere ossessionati dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli; senza essere permeati anima e corpo dal linguaggio. Nella Divina Commedia si snodano le più magnifiche e impressionanti immagini dell’oralità. Il rogo eterno da cui esce la voce di Ulisse, che si agita al vento “come fosse la lingua che parlasse”. Le miriadi di luci angeliche che fluttuano irradiando miracolosamente parole cantate. E poi le bocche dei dannati e dei demoni che talvolta, degenerando, vengono ridotte alla loro funzione animalesca e restano disperatamente mute.»

Roberto Mercadini è un narratore-poeta-attore-divulgatore cesenate che si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dall’evoluzionismo alla felicità. Lo spettacolo di Mercadini sarà preceduto da Dante nelle lingue dei gemelli, lettura collettiva in più lingue del primo canto dell’Inferno, in collaborazione con Amici di Neresheim e Comunicando.

Il Bagnacavallo Festival, promosso dall’associazione Controsenso per proporre appuntamenti culturali in città, fra musica, teatro, spettacolo e burattini, proseguirà poi il 24 agosto sempre alle 21 con Trio en Flor in Vuelvo al Sur, omaggio a Astor Piazzolla nel centenario della nascita.

Nove è invece la mostra fotografica che espone gli scatti di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del festival. La mostra, collocata nella manica lunga dell’ex convento di San Francesco, sarà visitabile tutte le sere di spettacolo.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera. Per entrare valgono le regole del green pass. È consigliata la prenotazione al numero 348 6940141 (anche WhatsApp). Il posto assegnato deve essere occupato almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

