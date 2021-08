Classe al Chiaro di Luna: concerto tributo agli U2

Mercoledì 18 agosto, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, sul palco dell’arena del Classis Ravenna concerto tributo agli U2 con The Spire U2 Tribute Show.

Questo progetto nasce nel 2016 come sfida per ricreare fedelmente, in uno spettacolo unico, la magia, le atmosfere e il sound della leggendaria band irlandese. In scena Marco Castelvetro – voce, Fabrizio Moretti – chitarra, Francesco Preziosi – basso ed Eleonora Casadio – batteria.

Lo show, della durata di circa due ore, è studiato nei minimi particolari: dalla meticolosa ricerca del sound all’attenta cura della scenografia, impreziosito dall’utilizzo di materiale video e dall’esecuzione di una scaletta ricca dei più grandi successi dell’eccezionale carriera degli U2.

Apertura cancelli ore 20, inizio spettacolo ore 21.