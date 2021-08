Il Baule Volante presenta lo spettacolo L’acciarino magico al MIC di Faenza

Per la rassegna Teatro Ragazzi al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, programmata nell’ambito di Teatro Masini Estate, venerdì 20 agosto alle ore 21.15 la compagnia Il Baule Volante presenterà lo spettacolo L’acciarino magico, interpretato da Andrea Lugli con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi.

Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.

La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali con la pedaliera multi-effetto alla ricerca di suggestioni meta-melodiche che prendono per mano e portano dentro la storia.

L’acciarino magico prosegue la cifra stilistica del Baule Volante sulla narrazione proponendo un percorso sull’ascolto. Quell’ascolto e quell’attenzione così difficili da ottenere da un pubblico sempre più abituato a guardare immagini che si susseguono a ritmo vertiginoso.

Teatro di narrazione e accompagnamento sonoro dal vivo

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Vendita online su Vivaticket.

Nella sera di spettacolo la Biglietteria al MIC aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini. Come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it.