Ravenna, il 19 agosto nuovo omaggio ad Astor Piazzolla con il concerto del Duo Gardel

Proseguono i concerti della rassegna “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dalla cooperativa Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna ed il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Giovedì 19 agosto alle ore 21,15, i Giardini della Provincia di Ravenna ospitano un altro omaggio ad Astor Piazzolla, questa volta abbinato ad un programma che comprenderà musica russa e magiara: sul palco il Duo Gardel, formato dal pianista Claudio Cozzani e dal virtuoso Gianluca Ciampi (campione del mondo di fisarmonica con il trofeo vinto nel 2000 in Portogallo). Una formazione cameristica molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico, i cui componenti si esibiscono in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero e che hanno al loro attivo centinaia di concerti per importanti associazioni e festival.

Per l’occasione proporranno un originale programma che abbina la suggestione emozionale di capolavori musicali del grande repertorio russo di Tchaikovski, Borodin, Rachmaninoff, Prokofiev e Khachaturian con la nostalgia, la passione e il fuoco del tango, del grande Astor Piazzolla, nel centenario della nascita.

Il concerto è ad ingresso libero con posti limitati ed è riservato a chi è in possesso del green pass; per prenotarsi occorre chiamare il numero 389 1954270 o mandare una mail a ensemblemariani@gmail.com. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà a Palazzo Rasponi.

Nella foto, il Duo Gardel