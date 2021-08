Scambio di ricette e conoscenze alla Cena dei Popoli al centro Porta Nova di Russi

Venerdì 20 agosto dalle ore 19.30 si svolgerà a Russi, presso il Centro Sociale Porta Nova nell’antistante parco Falcone e Borsellino, una nuova edizione della Cena dei Popoli, organizzata dal Comune di Russi in collaborazione con il Centro e altre Associazioni di volontariato.

Con lo spirito di far provare nuovi gusti, per superare retoriche e speculazioni sull’immigrazione, il tema di quest’anno sarà “Ti lascio una ricetta”, perché una ricetta non è una semplice combinazione di ingredienti, ma molto di più: racchiude in sé le tradizione di intere culture da scoprire.

Si dice infatti che il modo migliore per conoscere (e conoscersi o riconoscersi) sia mangiando insieme, e allora ecco la proposta: 8 piatti per provare sapori nuovi.

Accanto alla classica piadina romagnola si potranno gustare specialità del Marocco, Polonia, Mozambico, Thailandia, Albania, Brasile, Cina e Togo.

Piatto unico, al costo di € 8, a scelta tra:

1. Caril de Carne con polenta (Mozambico)

2. Riso fritto con curry verde e costolette (Thailandia)

3. Byrek (torta salata di carne o verdure) e qofte (polpette di carne) con salsa tarator di yogurt, aneto e cetriolini (Albania)

4. Spaghetti di soia con verdure e gamberoni in salsa cinese (Cina)

5. Fejoada con fagioli neri, carne di maiale e riso (Brasile)

6. Ablo (farina di mais e riso) con salsa di pomodoro e pesce fritto (Togo)

7. Cous cous di verdure e pollo (Marocco)

8. Piadina con squaquerone e rucola (Italia)

Piadina € 4. Tris di dolci € 4.

Per partecipare all’iniziativa è OBBLIGATORIO essere in possesso del Green Pass, come indicato nel Decreto Legge 22 luglio 2021, e aver PRENOTATO.

Per effettuare le prenotazioni è possibile telefonare, entro martedì 17 agosto ore 12,00, allo 0544 587619 o 0544 587651 (Ufficio Comunicazione) oppure utilizzare il form dedicato: https://forms.gle/o2NWRFJtR1bao1id9

Il ricavato della serata sarà destinato al finanziamento dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri in programma per il prossimo anno al Centro Porta Nova. La ricetta del piatto scelto sarà rilasciata a tutti i partecipanti della serata.

La Cena è realizzata in collaborazione con il Centro Sociale Porta Nova e l’Associazione Amici del Mozambico Russi, con il sostegno del Comune di Russi.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Russi

Ufficio Comunicazione

Tel. 0544 587619-651