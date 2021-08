Al parco fluviale di Cannuzzo ‘Pulcinella molto mosso’ con la Compagnia Enrico Francone

Il prossimo appuntamento del Teatro dei Burattini è per giovedì 19 agosto ore 21.00 al Parco Fluviale di Cannuzzo di Cervia (RA). La Compagnia Enrico Francone di Bari, mette in scena “Pulcinella molto mosso” spettacolo di Guarattelle, tradizionale teatro dei burattini napoletano attivo dal 1500 e caratterizzato dalla presenza della celeberrima maschera napoletana.

Lo spettacolo porta in scena le guarattelle tradizionali con qualche novità drammaturgica e tecnica di una rinnovata cifra stilistica. Compariranno i personaggi fondamentali del teatro popolare: insieme a Pulcinella ci saranno il Diavolo e la Morte; questi ultimi due hanno escogitato un piano criminoso per eliminare definitivamente il protagonista una volta e per sempre. Le vicende daranno vita a situazioni conflittuali tra bene e male, scontrandosi con ingenua follia tra cuore e mente.