Bagnacavallo Festival, posti esauriti per lo spettacolo di Mercadini. Il programma dei prossimi appuntamenti

Sono esauriti i posti per il monologo Dante. Più nobile è il volgare di Roberto Mercadini, in programma giovedì 19 agosto alle 21 all’ex convento di San Francesco per il Bagnacavallo Festival. Con le prenotazioni, infatti, è già stata raggiunta la capienza massima per lo spettacolo.

Il festival, promosso dall’associazione Controsenso per proporre appuntamenti culturali in città, fra musica, teatro, spettacolo e burattini, proseguirà martedì 24 agosto sempre alle 21 con Trio en Flor in Vuelvo al Sur, omaggio a Astor Piazzolla nel centenario della nascita.

Mercoledì 25 è in programma invece l’ultima delle tre Passeggiate con racconti previste: alle 21 con partenza da piazza della Libertà Mario Maginot Mazzotti porterà i suoi ospiti Dove si praticava il gioco del pallone, itinerario errante per calpestare i luoghi dove si giocava al pallone col bracciale. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 348 6940141 (anche WhatsApp).

Il secondo appuntamento con i burattini è previsto venerdì 27 agosto con All’InCirco che proporrà Dante 3021, spettacolo per marionette e attori con Mariasole Brusa e Gianluca Palma, in collaborazione con Burattini e Figure 2021, Teatro del Drago.

La chiusura della decima edizione del Bagnacavallo Festival sarà poi affidata, martedì 31 agosto, a Peppe Servillo & Solis String Quartet in uno spettacolo dedicato a Renato Carosone. Nove è invece la mostra fotografica che espone gli scatti di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del festival. La mostra, collocata nella manica lunga dell’ex convento di San Francesco, è visitabile tutte le sere di spettacolo.

Per il programma completo: bagnacavallofestival.wordpress.com.

L’ingresso a tutti gli spettacoli, con inizio alle 21, è a offerta libera. Per entrare valgono le regole del green pass. È consigliata la prenotazione al numero 348 6940141 (anche WhatsApp). Il posto assegnato deve essere occupato almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La rassegna è ideata e organizzata da associazione culturale Controsenso, direzione artistica di Michele Antonellini, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo, con la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti. Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Suburbia, Teatro del Drago.

L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti in arte PIKI. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

Informazioni: bagnacavallofestival.wordpress.com; info@controsensobagnacavallo.it; cell. 333 7981563.