Classe al Chiaro di Luna. Tributo a Vasco Rossi con Mimmo Camporeale

Giovedì 19 agosto, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, concerto tributo a Vasco Rossi con i BlaSconVolti che, dopo la grande esibizione dello scorso anno, tornano sul palco dell’arena del Classis Ravenna pronti a stupire nuovamente il pubblico.

I BlaSconVolti Vasco Rossi Tribute Band nascono nel 2009 e ripropongono molti dei successi più importanti di una delle più grandi rockstar italiane: Vasco Rossi, dalle intoccabili Albachiara e Vita spericolata alle sempreverdi Siamo solo noi e Stupendo, dalle struggenti ballad come Sally e Un senso al rock sferzante de Gli spari sopra e Rewind, da i grandi successi degli anni ’80 alle ultimissime hits.

Nello spettacolo, coinvolgente ed emozionante, nulla viene lasciato al caso: dall’attenta ricerca dei suoni alla cura della scenografia e della scaletta; il tutto è impreziosito dalla straordinaria presenza di Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco e della Steve Rogers Band: un valore aggiunto che colloca i BlaSconVolti tra le migliori Tribute Band nel panorama nazionale.

Oltre a lui, la band è composta dal frontman Marco Castelvetro, la sezione ritmica è affidata a Marco Braschi al basso ed Eleonora Casadio alla batteria che sono il vero e proprio cuore pulsante del gruppo. L’armonia è nelle mani dei chitarristi Alessandro Passanisi e Fabrizio Moretti per un perfetto equilibrio che dipinge inequivocabilmente le sonorità delle canzoni di Vasco. Marco Zoli, giovane sassofonista, imprime il vero sound dei capolavori degli anni ’80.

Apertura cancelli ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni