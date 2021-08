Il MEI di Faenza vince in partnership due bandi del Ministero della Cultura

È notizia di questi giorni che le graduatorie del Ministero della Cultura uscite a sostegno dei circuiti del jazz, delle bande e dei cori hanno premiato il MEI id Faenza, Meeting delle Etichette Indipendenti – che tornerà per la sua ventiseiesima edizione dal 1° al 3 ottobre a Faenza – che ha vinto due bandi in partnership con l’Associazione Teatro dell’Ascolto per il MEI Superstage Jazz Under 35 alla scoperta di nuovi talenti del jazz e in partnership con il Tavolo Permanente delle Bande Musicali per l’arrangiamento di un brano di Riz Ortolani intitolato RiarrangiaRiz da parte di Ensemble di Fiati dei Conservatori Italiani. “Due riconoscimenti che confermano il valore del MEI a livello nazionale come importantissima piattaforma di scouting e innovazione musicale in ogni ambito” si legge in una nota di Giordano Sangiorgi.

Intanto, il MEI sta lavorando a un incontro con la Regione Emilia-Romagna per un rilancio di Faenza Rock per i giovanissimi, la continuità del progetto sulla figura di Bruno Neri e l’inserimento del MEI all’interno del circuito turistico legato ai giovani regionale.