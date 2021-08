Marina di Ravenna. Al Bagno Hana-Bi beneficenza e musica live con il concerto di Edda

Giovedì 19 agosto 2021 al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna, inizio ore 21.30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, Anna Fabbri presenta Edda live. Ultimo appuntamento del tour “Quando a casa tornerai vienimi a trovar”. La rassegna legata al libro di Anna Maria Fabbri uscito nel febbraio del 2021 per i tipi di Dialoghi e che porta lo stesso titolo, organizzata con e grazie a RSE Radio web, ospita Edda nella sua tappa finale.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Anna Maria presenterà Edda e spiegherà come lui sia legato e collegato al suo libro. Lo spettacolo verrà ripreso da Radio RSE e trasmesso nei canali della radio. Durante la serata continuerà la raccolta di beneficenza a favore di Operazione Pane.

“Quando a casa tornerai vienimi a trovar (io ti posso offrire il pane)” in tour è una manifestazione che nasce da un’idea di Fabbri Anna Maria. Anna Maria dopo aver fatto un giro d’Italia culinario, con l’intento di affrontare i suoi disturbi alimentari, decide di scrivere un libro. Nel suo viaggio, come nella vita, il cibo è strettamente legato ad alcuni valori fondamentali come: l’amore, l’amicizia, la condivisione.

«Preparare o comunque donare il cibo a qualcuno rimarrà per sempre una gesto d’amore» dice Anna Maria. Per presentare il suo lavoro ha deciso di organizzare un mini tour in quattro diversi locali di Ravenna, assieme ad alcuni artisti presenti nel libro stesso.

Quella all’Hana-Bi è la quarta e ultima tappa. La manifestazione sarà un pretesto per raccogliere e donare cibo a chi ne ha bisogno.

Due quindi gli obiettivi dell’iniziativa: creare un’occasione per esibirsi per chi è rimasto senza ‘voce’ durante il lungo lockdown, e proporre un’operazione benefica.

Questo il link per la raccolta fondi:

https://www.retedeldono.it/it/iniziative/antoniano/anna-maria.fabbri/quando-a-casa-tornerai-vienimi-a-trovar

EDDA

Edda nasce artisticamente alla fine degli anni ’80 come cantante dei Ritmo Tribale, storica band seminale nel mondo del rock italiano, con cui ha realizzato cinque dischi e centinaia di concerti. Presenterà il nuovo album ‘Noio volevam suonar’: in piena pandemia Edda e Gianni Maroccolo hanno iniziato a giocare su bozzetti di nuove canzoni, scambiandosi file per posta elettronica e definendo un work in progress sviluppato attraverso session via Zoom. Poi tutto il resto è seguito di getto, fondendo il basso, il gusto per la sperimentazione e le tessiture elettroniche di Marok, con i testi, la voce e le chitarre sghembe di Edda, che nell’arco di undici tracce sfodera alcune fra le sue migliori prestazioni vocali di sempre. ‘Noio volevam suonar’ è la naturale conseguenza di un profondo legame umano e artistico che i due stanno costruendo da tempo.

Per informazioni: 333 2097141; www.bronsonproduzioni.com