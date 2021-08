Milano Marittima. Stabat Mater di Rossini eseguito per la prima volta all’Arena dei Pini

Venerdì 20 agosto alle ore 21 nella bellissima Arena dei Pini a Milano Marittima va in scena per la prima volta un capolavoro assoluto del grande Maestro lo Stabat Mater, organizzato dall’ Associazione La Pomme in collaborazione con il Comune di Cervia e la Pro Loco di Milano Marittima.

Un evento unico e meraviglioso per omaggiare Gioachino Rossini, un cast stellare il Soprano Raffaella Battistini, il Mezzo Soprano Christine Knorren, il Tenore Giorgio Casciarri il Basso Francesco Ellero D’Artegna e tre cori uniti assieme per questo spettacolo il coro della Cappella Musicale dei Servi e Quadriclavio di Bologna e il Coro lirico Città di Faenza accompagnati dall Orchestra della Cappella Musicale dei Servi di Bologna sotto la magica direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri. Per informazioni e prenotazioni telefoniche rivolgersi al numero 3355871066.