Venerdì 20 agosto al Grand Hotel di Cervia dinner show ‘Metti una sera Sconsy’ con Anna Maria Barbera

Dopo il grande successo di Orietta Berti, un’altra donna straordinaria sta per salire sul palco del Blek 2.10, la spiaggia del Grand Hotel di Cervia (Lungomare Gabriele D’Annunzio 210, 48015 Cervia – RA): Anna Maria Barbera, la comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana che ha portato al successo la sua Sconsolata e che per l’occasione venerdì 20 agosto sarà la protagonista del dinner show “Metti una sera Sconsy”, lo spettacolo di e con Anna Maria Barbera.

Metti una sera, decidiamo di uscire, per spensierarci o per pensarci, magari con altro sguardo: il suo. Attento, profondo, disponibile ma non disposto. Metti una sera d’inattesa poesia “nella vasta cazzistica che ci seguisce” come dice lei spostando consonanti e accenti ad arte, con quella filosofica (scegli voi su quale ì lo vuoi metterlo l’accento) lungimiranza di un “escogito ergo sum”.

Metti Una Sera Sconsy allora! Per incontrare una compagna televisiva che viene a trovarci direttamente da Zelig dal vivo “per arricordarci di Noi, addarcela una carezza à sta vita ca desideremmo e sfugge, con distruggente nostalgia.”

Le Jardin del Grand Hotel Cervia ospita ogni settimana una serie di appuntamenti tra cinema, cultura, musica, cene speciali e grandi eventi al femminile. Questi i prossimi eventi in programma:

23 agosto Cinema Paradiso ore 21.30 – “Quando la moglie è in vacanza” dedicato a Marilyn Monroe. Rimasto solo in casa per l’estate, un uomo felicemente sposato incontra una bionda irresistibile che si è appena trasferita nell’appartamento al piano superiore. Data di uscita: 1 giugno 1955 – Regista: Billy Wilder

24 agosto, ore 20:00 – Super Pop. In attesa delle stelle in cielo andiamo ad ascoltare il meglio della musica pop di sempre. “Super Pop Live Show” è lo spettacolo musicale di Alberto Bazzoli & Gianni D’Amato che affonda le sue radici nel mondo notturno dei nightclubs, negli anni ‘70-‘80, nella disco-music. Il sound autentico della band si intreccia all’estetismo, alla moda, al cool creando un concerto dall’alto impatto artistico e di grande coinvolgimento col pubblico.

27 agosto, ore 20.00 – cena spettacolo con Dj Set di Jo Squillo. La conduttrice e dj sarà la protagonista di questa serata.

30 agosto Cinema Paradiso – ore 21.30, “Matrimonio all’italiana” dedicato a Sophie Loren. Dopo esser stata per anni la serva-amante di Domenico, Filumena Marturano, ex prostituta, decide di volerlo sposare e per convincerlo finge di esser in punto di morte. Data di uscita: 18 dicembre 1964 – Regista: Vittorio De Sica

4 settembre – Festa Sangiovese

Il mondo del motociclismo protagonista della serata.

Per informazioni su tutte le serate in programma info@bleck210.com +39 388 388 7886; per prenotazioni https://bleck210.com/event-dates/