Casalborsetti. Al Coya Beach la musica dei KhoraKhané saluta l’alba per l’ultima data “Un mare di solidarietà”

Domenica 22 agosto ultimo appuntamento della rassegna benefica “Un mare di solidarietà”, che ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna: alle ore 5.30 la musica dei KhoraKhané saluterà l’alba al Bagno Coya Beach di Casalborsetti, in provincia di Ravenna. Il gruppo musicale, nato nel 2001 a Meldola (FC) come tribute band a Fabrizio De André, chiuderà quindi l’ottava edizione della rassegna benefica che ogni estate unisce musica e poesia all’alba dei lidi ravennati per sostenere i progetti dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, in particolare il “Progetto Pareti” che colorerà tutti gli spazi del reparto ospedaliero dove i cardiopatici congeniti sono ricoverati e assistiti, presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Il sound dei KhoraKhané, gruppo rivelazione del 2007 al 57° Festival di Sanremo con il secondo premio della critica nella sezione giovani, deriva da una frammentazione di diversi stili che hanno indirizzato negli anni il genere ed uno stile musicale molto personale. E’ soprattutto la grande forza creativa del gruppo che permette loro di comporre brani difficilmente collocabili o ascrivibili ad un unico genere. Se a tutto ciò si aggiunge la grande attenzione alle liriche, per la ricerca del messaggio più diretto e trasversale, oltre che sociale, troviamo la miscela giusta che descrive il “mondo della canzone” secondo i KhoraKhané.

“Un mare di solidarietà” ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, rientra nelle iniziative “Viva Dante” per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. La rassegna è organizzata in collaborazione con Emilia Romagna Concerti, La Vecchia Pesa, Bagno Corallo, Bagno Oasi, Coya Beach, Bagno Luisa.

Le iniziative sono sempre a favore di Piccoli Grandi Cuori Odv, che opera a stretto contatto con il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS di Bologna. La rassegna andrà infatti a finanziare parte del ‘Progetto Pareti’ per colorare gli spazi del Padiglione 23 (ambulatori e degenza CCHPED e presto anche terapia intensiva e sala raggi): 380 metri quadrati di colore renderanno l’ospedale un luogo più accogliente, giocando con i piccoli pazienti, distraendoli dalle cure invasive e lunghe, contribuendo al benessere di genitori, operatori e sanitari che vivono e lavorano in un ambiente rinnovato.