‘Rock in Movie’: all’arena del Museo Classis va in scena il concerto-omaggio alle musiche del grande cinema

L’arena del Museo Classis Ravenna continua ad ospitare grandi spettacoli all’interno della rassegna estiva Classe al Chiaro di Luna: venerdì 20 agosto, alle ore 21, è il turno di Rock in Movie, un concerto che rende omaggio alle memorabili musiche del grande cinema internazionale.

Rock in Movie è un universo che nasce dalla sinergia di due tra le più grandi forme d’arte: il rock e il grande cinema. Una band professionista, in un emozionante live show, renderà tributo ai più grandi brani rock e pop che hanno fatto parte delle colonne sonore di storici colossal mondiali. Un travolgente spettacolo a 360 gradi, caratterizzato dalla proiezione su maxi schermo dei trailer dei film, sincronizzati perfettamente con l’esecuzione musicale.

Il repertorio comprende brani indimenticabili come, solo per citare alcuni titoli, The power of love (tratto dalla colonna sonora del film Ritorno al futuro), Maniac (dal film Flashdance), The never ending story (tratto dalla colonna sonora del film La storia infinita) … e ancora The Blues Brothers, Pretty woman, Fame – Saranno famosi, Bohemian Rhapsody ed altri colossal cinematografici.

Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21

Facebook: Classe al chiaro di luna

Instagram: @classealchiarodiluna

A seguito del nuovo decreto in vigore dal 23 luglio 2021 (dl 105/2021), a partire dal 06 agosto e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dai colori delle Regioni, sarà permesso l’accesso ai musei, mostre e altri istituti della cultura gestiti dalla Fondazione RavennAntica (Museo Classis Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico, Cripta Rasponi e Giardini pensili,) nonché agli spettacoli aperti al pubblico della rassegna Classe al Chiaro di Luna solo ed esclusivamente esibendo il Green Pass.



Per tutte le info:

https://www.ravennantica.it/regole-di-accesso-ai-musei-e-alla-rassegna-ccl-2021-dal-6-agosto/