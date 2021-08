Al bar “Il Vecchio e il Mare” di Marina Romea torna la disco-pop con i Deja-V 

Nuovo appuntamento “live” con la musica disco e pop dal vivo al “Vecchio e il Mare” di Marina Romea. Sabato 21 agosto a partire dalle ore 21 si esibiranno infatti i Deja-V, band romagnola che ripropone brani di Donna Summer, Gloria Gaynor, Renato Zero, Tina Turner, Alan Sorrenti, per spaziare fino ai successi odierni di Lady Gaga e Zucchero, per una serata all’insegna di un sound melodico e pieno di energia.

I Deja-V sono un gruppo musicale che si è formato grazie alla passione comune per la buona musica. L’obiettivo della band è omaggiare il periodo degli anni d’oro della disco-music e il migliore pop contemporaneo.

I Deja-V sono: Tiziana Franzoni e Claudia Russo (voce), Antonio Baracca (basso), Maurizio Ricci (tastiere), Daniele Scarazzati (chitarra), Nicola Paolella (batteria). Il bar “Il Vecchio e il Mare”, bar molto attivo con la sua programmazione musicale, è in Viale Italia, 46 a Marina Romea.