All’Antico Porto di Classe lo spettacolo Dante Vivo di Ivano Marescotti con la partecipazione di Giuseppe Bellosi

Sabato 21 agosto, alle ore 21, l’Antico Porto di Classe, cornice della rassegna Classe al Chiaro di Luna, ospita lo spettacolo Dante Vivo di Ivano Marescotti. In questa serata, che vede la partecipazione di Giuseppe Bellosi, si affronta il Paradiso: “E vidi cose che”… che voi umani non potreste immaginare dal Canto I e “Per le mamme, per li padri” la nostalgia del corpo fisico dal Canto XIV.

Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Marianne Gubri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics).

L’evento, realizzato in compartecipazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios.

Apertura cancelli ore 20. Tariffa omaggio.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.