Faenza. Domenica 22 agosto al Teatro Masini spettacolo di burattini con Il Tarlantan della Moscovia

L’ampia programmazione per bambini e famiglie proposta dalla rassegna Teatro Masini Estate al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, presenta il primo dei due spettacoli dedicati all’arte dei burattini: la compagnia Teatro del Drago / Famiglia D’Arte Monticelli propone per domenica 22 agosto alle ore 21.15 lo spettacolo Il Tarlantan della Moscovia.

Lo spettacolo è diviso in due parti. La prima ha per titolo I tre Bravi alla prova e vede, come al solito, Fagiolino protagonista dell’allegra farsa brillante. Non è altro che uno scherzo del padrone di casa, Pantalone, che col pretesto di scegliere il più furbo e il più intelligente dei tre camerieri, in questo caso Fagiolino, Sandrone e Arlecchino, li mette alla prova con un divertente “giochetto”.

La seconda parte è lo spettacolo vero e proprio: Il Tarlantan della Moscovia. Il pappagallo del Dottore è morto in circostanze misteriose… e il Dottore decide di indagare. Fagiolino, vero colpevole della “disgrazia” del pappagallo, è l’unico servo che riesce a non farsi licenziare. Sandrone e Brighella, invece innocenti, restano senza lavoro e si vendicano. Tra mille peripezie, scherzi e bastonate, tutto andrà a finir bene.

Lo spettacolo mette in evidenza la briosità tipica della farsa o commedia brillante burattinesca. Ricco di accenti e battute che provengono dai vecchi canovacci, con sproloqui, vecchi detti e una miscela di dialetti maccheronici dell’Emilia-Romagna.

La recitazione e la manipolazione sono svolte da un solo burattinaio, (con l’aiuto di un “secondo” aiutante-burattinaio) che coinvolge il pubblico, soprattutto i bambini, nello spettacolo.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Vendita online su Vivaticket

Nella sera di spettacolo la biglietteria al MIC aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente a chi è munito di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Per informazioni: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it