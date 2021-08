Marina di Ravenna. Al bagno Hana-Bi show acustico con Ron Gallo & Chickpee

Sabato 21 agosto al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna, inizio alle 21.30, Ron Gallo & Chickpee tornano sotto la tettoia dell’Hana-Bi dopo il festival Beaches Brew Presents: Route to 2022 per uno show acustico inedito. Un concerto per salutare l’Italia prima del ritorno negli Stati Uniti. Per la prima volta insieme, da soli, sul palco.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

«Sono stati due anni folli e difficili – dicono Ron Gallo e Chiara Danzieri, in arte Chickpee –. Quest’estate ha visto i nostri primi tentativi di ritornare alla vita in un modo nuovo. Tornare a casa in Italia tutta l’estate dopo essere stati bloccati in casa in America per un anno e mezzo è stato il modo migliore per farlo. Quindi, prima di tornare nel caos e fare un tour negli Stati Uniti per tutto l’autunno, questa notte sarà un ultimo respiro profondo collettivo, la calma prima della tempesta, una celebrazione e un addio alla prima estate in Italia con nuove versioni delle canzoni ri-arrangiate per solo chitarra e violoncello».

Ron Gallo

Ron Gallo è un musicista, cantante, cantautore e artista americano. Ha iniziato una carriera da solista nel 2014, dopo essere stato il frontman di varie band tra cui la band di Philadelphia Toy Soldiers e da allora ha pubblicato quattro album: Heavy Meta (2017), Stardust Birthday Party (2018), Really Nice Guys (2018) e PEACEMEAL, uscito a marzo di quest’anno. La sua versione di “pop music” è una sapiente miscela di sonorità hip-hop anni 90, r&b, weirdo pop, jazz e punk, anche se provare a rinchiudere Ron Gallo in una definizione è impresa impossibile: l’unico punto fermo della sua arte è rifiutare ostinatamente qualsiasi punto fermo.

Chickpee

Chickpee è il progetto solista della musicista italiana Chiara D’Anzieri di 26 anni, che vanta una notevole carriera classica come violoncellista professionista e che ha deciso di esplorare diversi generi musicali e suonare altri strumenti. Nel giugno del 2018, ha incontrato a Beaches Brew il suo attuale compagno Ron Gallo, con il quale è salita sul suo primo aereo per trasferirsi negli USA, dove vive attualmente. Chickpee sta lavorando al suo disco di debutto IMPORTED, che racconta la sua vita negli ultimi due anni tra arte e pandemia.

