L’agosto di Burattini alla Riscossa si chiude tra Castiglione e Casalborsetti

Gli ultimi due appuntamenti di agosto con Burattini alla Riscossa! trovano protagonisti I Burattini di Massimiliano Venturi, impegnati nello splendido Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, e Atuttotondo, in scena al Coya Beach di Casalborsetti il 20. La rassegna, fino a ottobre, continuerà a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età.

Martedì 24 agosto alle 16.30 ingresso libero con “I Burattini di Massimiliano Venturi” Fagiolino, Sganapino e il tesoro della Nave Romana al Cortile di Palazzo Grossi in Castiglione di Ravenna. Sganapino & Co. saranno protagonisti di una scoppiettante avventura alla scoperta dei reperti custoditi all’interno del Museo Delta Antico di Comacchio. Un’indagine comica e misteriosa al tempo stesso con finale a sorpresa. Una miniserie in cinque brevi episodi dove i burattini saranno protagonisti di un’avventura ricca di colpi di scena.

Venerdì 27 agosto alle 21.15 ingresso libero con Atuttotondo Il Paggio Giullare Coya Beach in via delle Gardenie 27 a Casalborsetti. Un lavoro che si inserisce in una lunga serie di oltre mille eventi presentati dalla compagnia con successo in tutta Italia, che calano abilità, comicità e arti di strada in contesto dal sapore medievale. Il Paggio Giullare è il capostipite ed erede dei Clerici Vagantes, che da oltre 800 anni vagano di paese in paese sostando nelle peggiori bettole ed osterie ed intrattenendo i presenti in cambio di un tozzo di pane ed un bicchier di vino. Il pubblico di Valtorto potrà assistere a uno spettacolo di teatro comico a 360 gradi, dove l’abilità di Andrea Marchi, protagonista della serata, sarà in grado di stupire gli spettatori di tutte le età con musica, canti, giocoleria, fachirismi, pupazzi, trampoli, fuoco e mirabolanti esperimenti alchemici.

Prossimo appuntamento: giovedì 2 settembre (ore 21) a Piangipane con I Burattini di Massimiliano Venturi. Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info