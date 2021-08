Al Duomo di Cervia una giovane star del violino

Continua nel Duomo di Cervia la fortunata serie di Concerti “Genio e Gioventù“ organizzata dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti con la collaborazione del Comune di Cervia-Assessorato alla Cultura. Secondo appuntamento sarà martedì 24 agosto – alle ore 21 – con un giovanissimo violinista di 16 anni già vincitore di numerosi concorsi in Italia e all’estero: Mattia Pagliani (nella foto sottostante).

Mattia è “figlio d’arte” in quanto suo padre è il celebre violinista Stefano Pagliani, per anni primo violino nell‘Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed oggi affermato solista e direttore d’Orchestra. Ha già suonato nelle fila della Young Musicians European Orchestra ma questa volta si presenta come solista in un programma impegnativo che comprende:

Teleman – Sonata per violino solo

Paganini – Capricci n.13 e n.24

Bach – dalla Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001: Adagio, Fuga, Siciliana

Bach – dalla Partita n. 2 per violino solo: sarabanda e giga

I concerti estivi della rassegna “Genio e Gioventù” hanno una durata di soli 45 minuti, sono adatti anche alle persone che non hanno mai avuto occasione di frequentare le sale da concerto, e incoraggio tutti a “non avere paura della musica” e provare questa esperienza. La manifestazione rientra in una serie di iniziative musicali che continuerà nel mese di dicembre con il progetto del “Concerto di Natale Cervia-Betlemme”, che tanto successo aveva avuto nel 2019, con la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi.

Le prove di questo progetto internazionale che toccherà anche Ravenna, Forlì, Betlemme e Gerusalemme avranno luogo a Cervia e quindi tutta la Città, in particolare modo gli alunni delle scuole, avranno modo per alcuni giorni di assistere alle prove e vedere dal vivo la nascita di un programma musicale. La manifestazioni programmate avvengono anche con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, di Eni e di Romagna Acque.