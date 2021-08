Alla Torre Piezometrica di Ravenna “Astroclimbing, il cielo a mani nude”

Dopo la pausa Covid dello scorso anno torna mercoledì 25 agosto l’iniziativa per tutti alla Torre Piezometrica di Ravenna con un intenso programma di Arrampicata e Astronomia

“Quello che sarebbe dovuto rimanere un vecchio serbatoio dell’acquedotto di prossima demolizione anche se mai utilizzato per la rete idrica, è ormai diventato un centro di aggregazione, punto di riferimento per una parte degli arrampicatori ravennati, quelli che scalano per puro piacere personale senza velleità agonistiche. Con le pareti di roccia distanti da Ravenna, un posto dove allenarsi rappresenta una priorità per centinaia di “ragazzi” dai cinque agli ottant’anni e oltre” commentano da ASD Gravity Fighters -. Ma alcuni di questi assidui frequentatori sono anche astrofili, che talvolta restano a guardare gli unici astri immuni dal fastidioso inquinamento luminoso della vicina Ravenna: Luna, pianeti, stelle e, con particolari strumenti il Sole con le sue macchie, protuberanze e filamenti sempre in evoluzione anche a distanza di poche ore. Questo connubio sportivo-culturale, una volta all’anno sfocia in un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, grazie anche alla collaborazione del Gruppo Astrofili Faenza, che interviene coi suoi telescopi e persone esperte in grado di spiegare ciò che si osserva a occhio nudo e nell’oculare”.

Il ritrovo è previsto mercoledì 25 agosto presso la struttura in Via Vicoli 89 a Ravenna, ben visibile dalla tangenziale uscita Centro Iperbarico. La giornata inizierà alle 16 con salite in sicurezza e attrezzature fornite dalla Gravity Fighters per chi non ha mai provato questo sport, bambini compresi.

Gli scalatori già minimamente esperti e autosufficienti potranno partecipare a un raduno autogestito non agonistico di Boulder e difficoltà con numerosi itinerari facili, anche se non mancheranno quelli estremi per i più esperti.

Contemporaneamente sarà allestita una postazione osservativa con strumenti ottici diurni per osservare dall’alto a gruppetti, la città e il paesaggio fino al limite della foschia o della curvatura terrestre (la Terra non è piatta!).

Di fianco alla Torre due telescopi con filtri differenziati punteranno il Sole e le sue strutture. Anche se in questo periodo l’attività della nostra stella risulta in un profondo minimo, per chi non ha mai visto il Sole al telescopio, la visione è spettacolare. Le persone interessate potranno anche seguire una spiegazione alla portata di tutti su come la nostra stella influenzi il clima della Terra e interagisca con tutti i pianeti del Sistema Solare.

Col calare della notte, prima saranno illuminate alcune pareti con fasci di luce UV per scalate fluorescenti, poi intorno alle 22:00 punteremo telescopi e binocoli sul cielo, con star della serata Luna, Saturno e Giove.

Vista la durata dell’evento, è disponibile un’area, con distanziamento garantito e presidi sanitari, per consumare cibi al sacco oppure ordinare (individualmente) pizza o piadina da asporto.

In caso di cielo coperto, la parte relativa all’astronomia sarà rimandata con annunci sui social (link suwww.astrofaenza.it/).

Per informazioni maggiori: www.ravennagravityfighters.com e www.astrofaenza.it