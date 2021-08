Faenza. Teatro Masini Estate, tutto esaurito per Drusilla Foer in “Eleganzissima”

Mercoledì 25 agosto alle ore 21.15 in Piazza Nenni a Faenza, Drusilla Foer presenta – in una serata già sold out – il suo recital Eleganzissima, accompagnata dai musicisti Loris di Leo (pianoforte) e Nico Gori (clarinetto e sax). Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web.

Eleganzissima è un recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in cui l’artista prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti di una vita straordinaria, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Nel recital, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Lo spettacolo, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ‘60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro Masini.

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.