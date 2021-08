Il 26 agosto Cervia celebra Carla Fracci, leggenda mondiale della danza

In anteprima assoluta, giovedì 26 agosto alle 21, in occasione del DID Summer Edition MiMa piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo “Carla Fracci Mon Amour” a cura di Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami. Un gran gala in cui i più famosi ballerini della scena del balletto attuale presenteranno coreografie classiche reinterpretate talvolta in chiave moderna e alternate a coreografie inedite, in omaggio all’étoile recentemente scomparsa e riconosciuta da tutto il mondo per la varietà delle proprie interpretazioni.

Ad accompagnarli sarà la CM Orchestra Rhythms & Drums, con la direzione del Maestro Andrea Pollione, sul palco con i fondatori CM Claudio Mazzucchelli, Fabio Chirico e Pietro Pizzi.

Linfa dello spettacolo l’idea di creare un percorso esperienziale ed emozionale per il pubblico, tra danza e musica, amplificato da immagini, video, performance digitali e luci grazie al supporto di CM Srl e MG Service. “Il fil rouge della serata vuole riconoscere il merito, in ogni disciplina, di inseguire i propri sogni con passione, senza arrendersi alla mediocrità, con un omaggio a Carla Fracci, colei che è diventata l’étoile a livello mondiale, vera e propria icona della danza e simbolo di grazia e leggerezza, ispirando con la purezza della propria arte migliaia di professionisti che ne hanno fatto la propria musa e il faro su cui orientare la propria rotta” spiegano gli organizzatori.

Tra i ballerini che si esibiranno: Virna Toppi e Nicola del Freo (Primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano), Anbeta Toromani e Alessandro Macario (Primi ballerini freelance), Susanna Salvi e Claudio Cocino (Primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma), Noemi Arcangeli e Hektor Budlla (Solisti freelance), Amilcar Moret Gonzalez (Primo ballerino del Kiel Ballett) e Giulia Stabile (Vincitrice di Amici 2021).

Durante la serata, condotta da Pino Strabioli, verranno consegnate delle importanti borse di studio ai partecipanti del DID MiMa Summer Edition, quattro giorni di stage prima dello spettacolo, premiando coloro che si saranno distinti per impegno e talento. Ai vincitori verrà così permesso di frequentare gratuitamente stage e workshop del successivo anno accademico.

Dopo essere stati la colonna sonora del racconto di Carla Fracci nella serata del 26 agosto, CM Orchestra Rhythms & Drums, e FOI Orchestra, con la contrapposizione Classica e Operistica, presenteranno, venerdì 27 agosto alle 21, in anteprima nazionale e con la partecipazione di Bagart Ballet Company, lo spettacolo musicale “LEGEND Venti Ventuno”, in un racconto innovativo dalla regia multimediale tra passato, presente e futuro all’insegna di musica, danza, discipline aeree e tecnologia, in un viaggio virtuale tra luoghi mutevoli, geometrie ad assetto variabile, luci e contenuti dinamici. Un vero e proprio contenitore emozionale in continuo movimento ed evoluzione, come in un percorso artistico mutevole lungo un’esposizione di quadri capaci ciascuno di accompagnare lo spettatore in un mondo nuovo.

Carla Fracci Mon Amour | Cervia, Piazza Garibaldi – Giovedì 26 agosto, ore 21:00

Biglietti a pagamento disponibili su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/carla-fracci-mon-amour/157396

Per informazioni: Kledidance.desenzano@gmail.com

oppure tel. 030 6365692 (dal lunedì al giovedì dalle 14,00 alle 19,30)

LEGEND Venti Ventuno | Cervia, Piazza Garibaldi – Venerdì 27 agosto, ore 21:00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla pagina dedicata www.turismo.comunecervia.it