Marina di Ravenna. Enrico Farnedi in concerto con la sua band il 25 agosto

Ultimo appuntamento per questa settima edizione della rassegna Peter Pan 3d sulla spiaggia del Peter Pan di Ravenna, mercoledì 25 agosto, con il ritorno di un ospite particolarmente gradito: Enrico Farnedi, con la sua band. Trombettista, arrangiatore, cantante, ma anche bassista, tastierista e percussionista, il polistrumentista cesenate tornerà al 36 di viale delle Nazioni in veste di cantautore con il suo quartetto ed il suo repertorio.

I suoi due album “Ho lasciato tutto acceso” e “Auguri Alberta” saranno il fulcro di questo concerto, ma non mancheranno incursioni nel mondo delle canzoni di Lucio Dalla, a cui ha dedicato un disco tributo intitolato “Al centro della confusione”.

Testi sensibili, ironici, surreali e personali che ci hanno conquistato immediatamente, e canzoni come “Vendemmia” tra le più belle e toccanti ispirate alla Lotta di Resistenza e Liberazione.

Farnedi è noto anche per la lunghissima militanza nei Goodfellas, le collaborazioni con Cochi e Renato, Aldo Giovanni e Giacomo e tanti cantautori nazionali oltre all’altra band ispirata al lounge e surf “Los Beginners”.

Ore 20.00 Marco Turci per Melody Box “La radio in spiaggia”.

Ore 21.45 Luigi Bertaccini intervista Enrico Farnedi.

Ore 22.00 Enrico Farnedi quartet in concerto.

L’ingresso è libero, ma è raccomandata la prenotazione per i tavoli e i posti a sedere.