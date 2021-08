Faenza. Ultimo appuntamento con ex Salesiani Summer Village

Giovedì 26 agosto ultimo appuntamento al Complesso ex Salesiani di Faenza della rassegna estiva “Ex Salesiani Summer Village”. Dalle 18 si alterneranno diversi momenti di musica, sport, arte e spettacoli rivolti ad adulti e bambini che potranno ancora godersi una serata di spensieratezza negli ampi spazi di Faventia Sales. Alle 19.30 appuntamento con lo show-cooking dell’Agrichef Alberto Grandi dell’Agriturismo Rio Manzolo di Villa Vezzano. La dimostrazione porterà al pubblico ricette della tradizione contadina.

Tra i protagonisti della serata ci sarà la musica. Nella chiesa del Complesso, alle 20.30, verrà presentato il concerto di apertura del Corso Musicale estivo Marco Allegri “Quanti Capricci” con musiche di Corelli, Paganini, Ibert e Giuliani. Protagonisti Roberto Noferini, al violino e Donato D’Antonio, alla chitarra. Alle 22 si esibirà, presso il cortile interno dell’E-Kafè Bistrot, il Dipartimento Jazz del Corso Musicale estivo Marco Allegri con musiche di Petretti, Pettiford, Yung e Weisman. I concerti sono organizzati dall’Associazione Maioliche Musicali di Faenza per la direzione di Chiara Cattani.

Per tutta la serata sarà possibile visitare la mostra “Ivo Sassi e la poetica di Dante”. Confermate anche diverse iniziative per le famiglie. In programma, infatti, lo spettacolo di giocoleria e acrobatica, “Mr. Sacha – Alpha’g show”, alle 21.30, in collaborazione con Buskers Faenza evento curato da Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza che allestirà inoltre un banchetto informativo dalle ore 19. Happy Family allieterà bambini e adulti con i giochi di legno dalle 20. A disposizione anche un’area gonfiabili gratuita dalle 18 alle 23. La Piccola Scuola di Circo propone, dalle 20, prove gratuite per tutte le famiglie con ASD Art&Strada.

Infine, lo sport. Dalle 18 il Club Atletico Faenza Ginnastica torna all’ex Salesiani con il banchetto di presentazione e le esibizioni di ginnastica artistica dalle 20.30. Spazio anche allo yoga, dalle 19 alle 20, con una lezione gratuita curata da Ale e Lilly ed organizzata da MiCentro. Il Faenza Rugby propone un allenamento toccato a porte aperte, alle 20. Inoltre, la palestra Overcome Sporting Club sarà regolarmente aperta.

Dalle 19 la piazzetta del parcheggio continuerà a ospitare il Mercato di Campagna Amica e Coldiretti con le sue proposte all’insegna di sostenibilità, stagionalità ed origine garantita. I locali E-bistrot e Mens Sana partecipano alle iniziative con le loro offerte enogastronomiche per aperitivi e cena. Per alcuni eventi potrebbe essere richiesto il Green Pass.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1.