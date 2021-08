“Intrecci Etici”: alla Rocca Brancaleone di Ravenna aperitivo e documentario sulla rivoluzione italiana della moda etica

Torna anche quest’anno l’evento ravennate per la promozione dell’economia solidale: venerdì 27 agosto nella bella

cornice della Rocca Brancaleone, in collaborazione con RoccaLab e AlBrancaleone, la Coop. Soc. Villaggio Globale

proporrà la visione gratuita di “Intrecci Etici”, il documentario sulla rivoluzione italiana della moda etica di LUMA

video, co-prodotto da Infinity+. La serata, che avrà inizio per chi vorrà con un aperitivo, proseguirà con un

interessante confronto assieme ai registi del documentario, Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri; a seguire la visione del

documentario.

“Vogliamo far emergere e valorizzare i modelli positivi presenti nel nostro paese, per dimostrare che il cambiamento

è possibile e per stimolare altri produttori e consumatori a fare scelte più etiche e sostenibili.” – Lorenzo Malavolta e

Lucia Mauri, registi e filmmaker di LUMA video. “La moda è la seconda industria più inquinante al mondo dopo il petrolio, ed è un problema che riguarda tutti noi. A questo settore si attribuisce il 20% dello spreco globale di acqua, il 10% delle emissioni di anidride carbonica e non solo, l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica e solo l’1% viene davvero riciclato. Per non parlare dei prezzi bassi del fast fashion, dietro i quali si nascondono salari iniqui e la mancanza di regolamentazioni a tutela dei lavoratori, che da sempre il commercio equo e solidale cerca di combattere”.

Il documentario “Intrecci Etici” racconta come in Italia “sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più

sostenibile. Questo cambiamento è sotto agli occhi di tutti: da chi si occupa di fibre e tessuti naturali, a chi produce

solo su ordinazione, a chi trasforma rifiuti in risorse, a chi impiega persone più fragili, fino a chi ha deciso di rimanere

sul territorio”. Attraverso la loro opera Lorenzo e Lucia vogliono “informare, educare e sensibilizzare chi ancora non

conosce il movimento dello slow fashion, ma anche chi semplicemente non trova una valida ragione per cambiare le

proprie abitudini di acquisto o ancora chi vorrebbe fare scelte più sostenibili, ma non sa da dove iniziare”.

L’evento è ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione (391 7555591 – bdm.ricci@villaggioglobale.ra.it ).

Per lo svolgimento della serata verrà rispettata la normativa vigente per il contenimento della diffusione del COVID19. In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso in altra sede, che verrà comunicata per tempo ai prenotati.

L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (L.R. 26/2009).