Bagnacavallo. Dal 4 settembre la mostra “Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu”

La mostra “Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante” secondo Aligi Sassu verrà inaugurata sabato 4 settembre, alle 18, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Per partecipare (i posti sono limitati) è necessaria la prenotazione telefonando allo 0545 280913 oppure scrivendo a centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

Interverranno le curatrici Patrizia Foglia e Martina Elisa Piacente. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Promossa nell’anno dedicato alle celebrazioni dantesche, la mostra porta a Bagnacavallo le opere che il Maestro del Novecento Aligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) ha dedicato al grande poema tra il 1981 e il 1987. I visitatori potranno ammirare il ciclo di oltre 110 opere pittoriche, non esposto al pubblico nella sua interezza da oltre venti anni.

Il progetto espositivo si pone come un invito a compiere un emozionante viaggio attraverso le tavole dantesche cariche di colore e passione, un lento cammino che porta dal buio degli inferi, del dolore e del peccato alla luce dell’empireo, così che ognuno possa compiere quel percorso di purificazione che è sostanza del “poema umano” dantesco, interpretato da Sassu nei suoi intenti più profondi e in modo totalmente originale.

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con l’Archivio Aligi Sassu, la mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu è patrocinata dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e dal Comitato per le celebrazioni dantesche del Comune di Ravenna, e sostenuta da Edison Stoccaggio.

Resterà aperta fino al 9 gennaio 2022 nei seguenti orari:

martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; da venerdì a domenica 10-12 e 15-19;

chiusura il lunedì e i post-festivi;

aperture serali straordinarie fino alle 24 dal 24 al 29 settembre.

Il catalogo della mostra sarà disponibile presso il bookshop del museo al prezzo di 15 euro. Ingresso gratuito. Gli accessi saranno contingentati, varranno le regole del green pass e sarà necessario l’uso della mascherina.