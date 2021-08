Brisighella. Al Festival Suoni e Parole lo scrittore e regista Federico Moccia presenta il volume ‘Semplicemente Amami’

Il 27 agosto a Brisighella tra le pietre di Luna scende un personaggio stellare: Federico Moccia scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo di straordinario successo. I suoi libri sono stati tradotti in moltissimi paesi, divenendo dei bestsellers senza tempo: romanzi come “Tre metri sopra il cielo” o “ Scusa ma ti chiamo amore” oppure “Ho voglia di te” hanno lasciato un segno indelebile in molte generazioni.

Il Festival dei simposi informali si caratterizza per la ricerca di un sincretismo artistico con l’incontro di più forme d’arte, per rendere la serata un vero spettacolo, interessante, ma nel contempo divertente. Coordinerà l’incontro l’influencer Maria Laura De Vitis che guiderà il grande autore nella presentazione del nuovo capolavoro “ Semplicemente Amami”. La serata romantica sarà resa speciale dalle armonie di un pianoforte a coda e dall’interpretazione originale di alcune indimenticabili pagine della grande canzone d’autore eseguite dal direttore artistico dell’evento Raffaello Bellavista accompagnato dalla pianista Maria Laura Berardo.

Ingresso Anfiteatro Spada dalle ore 20.30, inizio spettacolo alle 21. l concerti sono a ingresso libero. In ottemperanza alle normative vigenti, i posti disponibili sono limitati: è fortemente consigliata la prenotazione, per poter riservare i posti fino a esaurimento delle disponibilità.

Per informazioni Pro Loco Brisighella- 0546-81166; iat.brisighella@racine.ra.it; accademiadelmelosilvestre@gmail.com; tel. 377 9887578- 347 8840670