Castiglione di Cervia. All’Arena PalMa d’Oro spettacolo della compagnia bolognese Nasinsù

L’ultimo appuntamento di agosto del Teatro dei Burattini di Cervia è per venerdì 27 agosto ore 21.00 all’Arena PalMa d’Oro di Castiglione di Cervia (RA) con la compagnia bolognese Nasinsù e lo spettacolo “Celestino Principe”. La vera storia di “Celestino Principe” lascia ben poco alle smancerie e al romanticume: infatti la compagnia bolognese ha come obiettivo quello di far riflettere la mania corrente di concorrere e ridurre l’amore a gara.

I burattini, a modo loro, lanciano a grandi e piccini un appello: non farsi ridurre ad un ruolo e poter rivendicare il diritto a scegliere, sentendosi libere e liberi. Lo spettacolo è ambientato nel regno di Bellonia, dove il Principe Azzurro è giunto a maturazione; tutta la città si organizza per annunciare la Fiera della Scelta, dove dovrà trovare una moglie adeguata, altrimenti sarà destinato a marcire entro 24 ore.

Per legge, tutte le fanciulle del Regno devono partecipare al Concorso. Comincia così la corsa per essere prescelte, tra tranelli e imbellettamenti vari, anche Bella, Cenerella e Bianca si sfideranno senza esclusione di colpi. Una storia tutta al femminile tra l’essere e l’apparire perché i principi sono più importanti dei Principi.