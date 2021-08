Le 7 Meraviglie di Dante: dal 29 agosto tre camminate guidate sui luoghi danteschi con la partecipazione di attori teatrali

Tre camminate alla riscoperta dei tesori di Ravenna, tre tappe raccontate da una guida dantesca con la partecipazione di attori teatrali che condurranno i partecipanti fra le pagine della Divina Commedia, sullo sfondo dei luoghi che danno lustro alla città di Ravenna.

E’ l’iniziativa “Le 7 Meraviglie di Dante”, tre camminate guidate dedicate al capolavoro dantesco, a cura dell’Associazione Culturale Il Cammino di Dante e dell’Associazione culturale Galla & Teo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con Ravenna Incoming.

Il primo appuntamento è in programma domenica 29 agosto dalle 17 alle 19, ed è intitolato “Attraverso l’Inferno”: un percorso dedicato all’Inferno dantesco (Basilica di San Francesco, Chiostri francescani, Quadrarco di Braccioforte, Giardini pensili della Provincia), in cui i suoi immortali personaggi si alterneranno ai luoghi della memoria del poeta. Una guida turistica accompagnerà i partecipanti, raccontando loro dell’eredità lasciata da Dante alla città, mentre un gruppo di giovani attori daranno vita ai suoi versi…e non solo.

Il 5 settembre sarà la volta di “Attraverso il Purgatorio”: tra le vie di Classe, luogo fondamentale per la memoria storica di Ravenna, si svilupperà il percorso dedicato al Purgatorio (Bufale di Rivalta, Area esterna Sant’Apollinare in Classe, Museo Classis, Locomotiva della Vecchia Pesa).

La cantica della speranza troverà casa tra alcuni luoghi preziosi per chi li abita, che tanto hanno da raccontare.

Infine, il 19 settembre “Attraverso il Paradiso”: il racconto della cantica più spirituale della Divina Commedia, tra luoghi che illustrano la storia antica e moderna della città (Palazzo di Teodorico, Chiesa di Santa Maria in Porto, MAR e Giardini Pubblici) in cui il poeta ha dato vita al suo Paradiso, con l’accompagnamento di una guida turistica che li racconti e di alcuni giovani attori che daranno voce ai suoi personaggi.

Per informazioni e prenotazioni, ravennaexperience.it