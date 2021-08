Ravenna. Claver Gold & Murubutu all’arena del Classis

Sabato 28 agosto, alle ore 21, presso l’arena del Museo Classis Ravenna, ultimo appuntamento della rassegna Classe al Chiaro di Luna con il concerto Infernvm live. Dante a tempo di rap di Murubutu e Claver Gold nell’anno di Dante uno spettacolo dedicato alla sua opera fondamentale.

L’evento, già sold-out, è realizzato da Bronson Produzioni in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021 e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Murubutu e Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia, hanno pubblicato nel 2020 Infernvm, un album completamente dedicato all’Inferno di Dante che ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico, con un particolare riconoscimento da parte dell’istituto Treccani. E ora, in occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco, i due artisti propongono lo spettacolo-concerto di Infernvum ma anche un talk dantesco in bilico fra narrazione e performance musicale, pensato per i giovani, studenti e famiglie.

Partendo da alcuni personaggi presenti nei canti, Murubutu e Claver Gold mettono in atto una riflessione e una reinterpretazione che analizza il presente partendo dal passato. Per farlo si servono dei suoni e delle metriche tipiche della musica rap. Caronte, Pier della Vigna, Taide, Paolo e Francesca sono solo alcuni dei personaggi che assumono una valenza metaforica spendibile nella contemporaneità e vengono riletti brano dopo brano in relazione a tematiche attuali, come dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione e individualismo.

Il disco ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico, ed è stato votato come miglior album hip hop italiano del 2020 da vari siti di settore.

CLAVER GOLD

Il rapper Classe 1986, originario di Ascoli Piceno, fin dai suoi primi album si è fatto conoscere dal pubblico italiano attraverso la sua caratteristica combinazione di lirica e poetica. Testi ricchi di immagini e storytelling dettagliati e passionali rendono la sua scrittura introspettiva e ricca di citazioni. Si può affermare con certezza che Claver Gold sia uno dei maggiori esponenti dello storytelling nazionale; riconoscimenti da parte del pubblico e della critica sono cresciuti album dopo album e i tour sold-out ne sono una conferma.

Da sempre è un artista propenso alle collaborazioni; tra gli altri ha lavorato con Fabri Fibra, Ghemon, Rancore e nell’ultimo anno, grazie al progetto Infernum, ha consolidato il suo rapporto artistico con Murubutu.

MURUBUTU

Murubutu è il nome d’arte di Alessio Mariani, insegnante di filosofia e storia avvicinatosi negli anni 90 all’hip hop con l’intento di far interagire contenuti scolastici e musica. Il suo obbiettivo è quello di fare del rap un mezzo espressivo per trasmettere contenuti di ordine culturale, senza perdere l’attenzione verso la cura stilistica. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale: il rap didattico, concretizzato nel 2006 dall’uscita dell’album “Dove vola l’avvoltoio”. Il suo è un progetto in cui sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte curvatura cantautorale e accenti poetici. All’attivo ha cinque album, l’ultimo dei quali, Infernvm, ha segnato il suo ultimo anno e ha confermato il sodalizio artistico con Claver Gold.

Apertura cancelli ore 19

Tariffa omaggio

Poichè l’evento ha registrato il “tutto esaurito”, è stata attivata una lista di attesa: presentandosi alla cassa del Museo Classis dalle 19 alle 21 verranno registrati nome, cognome e numero di telefono, e verrà verificato il Green pass. Verrà quindi assegnato un numero progressivo e dalle 21, in caso di rinunce, le persone in lista potranno entrare.

La lista d’attesa non garantisce l’effettiva partecipazione all’evento, in quanto questa diverrà efficace a fronte di eventuali defezioni di chi ha prenotato. Una volta raggiunta la soglia di 648 partecipanti, le persone comunque non potranno più avere accesso all’evento.