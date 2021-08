Torna la musica a Passogatto di Lugo con la light band Corpi Estranei per una serata tributo ai “Nomadi”

Oggi, sabato 28 agosto torna la musica in via Passogatto 16 alle 20.45 con la band Corpi Estranei. Su iniziativa del cantante Davide Geminiani, appassionato e fan fin da bambino dei Nomadi, con la collaborazione del tastierista Lorenzo Ferri, nasce ad Alfonsine (RA) alla fine del 2005, la band “Corpi Estranei”. Da gennaio 2010 il gruppo è stato riconosciuto dai Nomadi come “cover band ufficiale” con diritto di dichiararsi tale.

Per la serata il gruppo sarà in formazione light band con Nicoletta Bassetti (violino), Alessandro Guidi (tastiere), Davide Geminiani (chitarra e voce). Il concerto avrà luogo all’aperto e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. Il concerto inizierà alle 20.45 e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Per ulteriori informazioni contattare 333 2513259.