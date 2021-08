Un palco per i Solmeriggio in concerto a Russi

Un’altra serata musicale nel giardino della Rocca “T. Melandri” in occasione del progetto openstage “Un palco per gli appassionati”: domenica 29 agosto 2021 si esibiranno dalle 21 i Solmeriggio, un trio nato a Russi nel 2016 che si caratterizza per brani dal sapore mediterraneo, testi a tratti surrealistici ed elementi classici che si sposano con una intenzione tra indie e elettronica.

Il gruppo è composto da Agnese Alteri alla voce, Davide Santandrea alla chitarra e Marcella Trioschi al violoncello.

Con un insieme di immagini, oggetti e installazioni i Solmeriggio daranno vita ad un’esperienza multisensoriale in cui fotografia, poesia e musica convivono e si esaltano a vicenda.Si ricorda che per assistere al concerto è necessario essere in possesso della Certificazione Verde/Green Pass.