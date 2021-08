Alla Casa del Teatro di Faenza va in scena Il Colloquio del Collettivo lunAzione

Oggi, domenica 29 agosto alle ore 21.30 si conclude la rassegna estiva alla Casa del Teatro di Faenza: ultima proposta in programma, Il Colloquio del Collettivo lunAzione. “Siamo molto felici di poter ospitare questo gruppo di artisti napoletani che abbiamo già avuto il piacere di conoscere quando hanno trascorso un periodo in residenza alla Casa del Teatro durante il processo di creazione di questo spettacolo, vincitore Premio Scenario Periferie nel 2019” scrivono dalla CdT.

Il Colloquio

Il Colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne attendono stancamente l’inizio degli incontri con i parenti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta. In maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulla psiche. Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina – come la morte, – che deturpa l’animo di chi resta.