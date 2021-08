Mirabilandia. Promozione speciale per festeggiare il rientro a scuola: fino al 5 settembre 40% di sconto sui biglietti online

Conto alla rovescia per il suono della campanella ma il divertimento di Mirabilandia continua. Il 13 settembre riaprono le scuole in tutta Italia e Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, celebra l’evento con una promozione ad hoc dedicata a tutti: studenti e non. Sette giorni per accaparrarsi un ingresso scontato per vivere una giornata all’insegna del divertimento in sicurezza. Infatti, chi prenoterà online da oggi, lunedì 30 agosto, al 5 settembre avrà diritto al 40% di sconto sul biglietto. I titoli di ingresso acquistati potranno essere utilizzati fino al prossimo 26 settembre.

“Un’altra occasione speciale per godere degli 850.000 metri quadri del Parco, delle sue 47 attrazioni e delle 6 aree tematiche, oltre a show e animazioni. Per vedere tutta la riviera dall’alto niente di meglio di un giro sulla ruota panoramica Eurowheel che regalerà una vista da 90 metri di altezza, che nelle giornate più limpide spazia dagli Appennini al Mare Adriatico, fino a San Marino. Per gli amanti dell’adrenalina a disposizione l’alta velocità di iSpeed e Katun e delle altre attrazioni da Guinness dei primati. Per i più piccoli, speciali meet & great con le mascotte” sottolineano dal parco.

Le misure adottate dal Parco per regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza individuale fanno sì che Mirabilandia sia un parco sicuro dove potersi divertire senza pensieri.

Sul sito di Mirabilandia le istruzioni per accedere alla promozione.