Peppe Servillo & Solis String Quartet chiudono il Bagnacavallo Festival 2021

Ultimo appuntamento per il Bagnacavallo Festival 2021, ospitato presso il chiostro dell’ex convento di San Francesco. La chiusura del Festiva, martedì 31 agosto alle 21, vedrà sul palco Peppe Servillo & Solis String Quartet ( posti disponibili esauriti.)

Dopo Spassiunatamente e Presentimento, album in cui hanno affrontato con il dovuto rispetto i capolavori della canzone classica napoletana, Peppe Servillo & Solis String Quartet presenteranno il loro nuovo lavoro, questa volta dedicato a Renato Carosone. Il gruppo è così composto: Peppe Servillo – voce; Vincenzo Di Donna – violino, Luigi De Maio – violino, Gerardo Morrone – viola, Antonio Di Francia – cello e chitarra.

Durante le serate di spettacolo gli spettatori potranno anche ammirare Nove, mostra fotografica che espone gli scatti di Giampaolo Ossani dei primi nove anni del festival. La mostra è collocata nella manica lunga dell’ex convento di San Francesco.

L’ingresso è a offerta libera; per entrare valgono le regole del green pass. È consigliata la prenotazione al numero 348 6940141 (anche WhatsApp). Il posto assegnato deve essere occupato almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso, direzione artistica di Michele Antonellini, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo, con la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti. Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Suburbia, Teatro del Drago.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

