Un mare di solidarietà: raccolti oltre duemila euro per un Ospedale più colorato e accogliente

Si è conclusa domenica 22 agosto la rassegna estiva benefica “Un mare di solidarietà” che per ben due mesi ha portato musica e poesia all’alba dei lidi ravennati registrando il tutto esaurito nel corso di un’estate che ha voluto riportare spensieratezza e leggerezza. Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna è stata ideata da Livia Santini ed è dedicata a Piccoli Grandi Cuori Odv, l’associazione che opera a favore di bambini e adulti cardiopatici presso il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS di Bologna: raccolti più di duemila euro che andranno a sostenere il “progetto Pareti” per colorare gli spazi del Padiglione 23 (ambulatori e degenza CCHPED e presto anche in terapia intensiva e sala raggi) e ridurre la percezione di medicalizzazione per i cardiopatici congeniti ricoverati, piccoli e grandi.

“Anche quest’anno tantissimi volontari insieme agli esercenti dei Lidi Ravennati hanno scelto di donare il proprio tempo e le proprie risorse. Grazie al contributo volontario di chi ha partecipato sia come artista, pubblico o esercente abbiamo raccolto la somma di euro 2.126. Ringrazio il Comune di Ravenna e la Regione per il patrocinio e in particolare gli Assessori comunali Giacomo Costantini e Gianandrea Baroncini che hanno presenziato alle albe musicali. Un ringraziamento speciale va ai i musicisti dei vari gruppi musicali che hanno portato il loro contributo nel corso della rassegna: Femmafolk, Afterglow, Khorakhanè, quartetto Mariquita, Enrico Pelliconi e Nicoletta Bassetti. Un grazie speciale va anche al testimonial di questa ottava dedizione Pierluigi Randi, meteorologo e vicepresidente AMPRO, e ai commercianti che hanno aderito per la disponibilità prestata: il Bagno Corallo Beach, il Bagno Luisa di Marina Romea e Il Bagno Coya Beach di Casalborsetti. Infine, un ringraziamento agli amici de La Vecchia Pesa e allo scrittore Stefano Bon per la serata del due agosto che si è svolta a Lido di Classe”.

Molto soddisfatta dell’esito dell’iniziativa la presidente di Piccoli Grandi Cuori, Paola Montanari: “In tutto quello che facciamo ci mettiamo davvero il cuore e grazie a Livia, una cara amica prima di tutto, oltre che volontaria dell’associazione, da anni possiamo portare cultura e solidarietà sul territorio con iniziative come questa. Nel corso di otto edizioni siamo riusciti a raccogliere oltre venti mila euro, con i quali abbiamo dato vita a numerose azioni: abbiamo realizzato il giardino pensile, abbiamo acquistato una strumentazione importantissima, il Nicas Navigator, uno strumento di precisione in dotazione al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola che permette di rilevare dati complessi sui pazienti in modo indolore e senza creare loro stress”.

L’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI

Piccoli Grandi Cuori Odv da 24 anni sostiene i cardiopatici congeniti curati presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna, punto di riferimento ed eccellenza sanitaria a livello internazionale.

L’associazione accoglie i pazienti, soprattutto i bambini, offrendo alloggio alle famiglie durante il periodo del ricovero, presso la Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’, mettendo a disposizione un’assistente sociale dedicata e dando supporto psicologico. Promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle cardiopatie congenite donando borse di studio a disposizione del Reparto. Eroga interventi sociosanitari nell’ambito del programma di accoglienza internazionale in accordo con il Policlinico. Organizza corsi di formazione per volontari e ogni anno il 14 febbraio celebra la Giornata Mondiale delle cardiopatie Congenite, con diverse iniziative di sensibilizzazione anche rispetto al tema della rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione precoce.

L’associazione è fatta di soci, volontari, di tante famiglie e delle loro storie di coraggio e di speranza. La missione, per il futuro prossimo, è quella di lavorare intensamente sul tema dei diritti di queste persone, in particolare dei GUCH (Grown Up With Congenital Heart Defects) e che crescendo incontrano alcune difficoltà rispetto al loro vissuto quotidiano. Importantissimo il servizio di ginecologia per le pazienti GUCH, e di diagnosi prenatale dedicato alle donne che desiderano una gravidanza, in collaborazione con la neonatologia e con la mediazione delle psicologhe.