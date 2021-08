Gazebo Penguins in concerto al Bagno Hana-Bi

Sotto la tettoia dell’Hana-Bi tornano i Gazebo Penguins, gruppo post-hardcore Italiano presente nella scena musicale dal 2004 e con quattro album ufficiali all’attivo. Un ritorno sentitissimo, quello di questo loro tour estivo, dopo che la band è stata ferma per un anno e mezzo.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea. Inizio concerto ore 21.30

I Gazebo Penguins presentano così il tour: “Torniamo a suonare. A un anno e mezzo dall’ultimo concerto, quest’estate siamo in giro per qualche data. Sarà qualcosa di nuovo e di vecchio al tempo stesso – come la birra o il giardinaggio. Sarà un Concerto seduto per gente triste, oppure un Concerto felice per gente seduta, o ancora un Concerto triste per gente felice. Vedremo. Saremo in cinque sul palco e il sesto al mixer. Faremo una dozzina di date al massimo. Non sarà propriamente un concerto “acustico”, ma nemmeno un concerto da menare. Sarà diverso? Chiaramente sì. Ma sarà qualcosa”.

Ristorante aperto a cena

