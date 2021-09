E’ stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, 1° settembre, nel chiostro del museo MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, l’ installazione Sacral, realizzata da Edoardo Tresoldi, l’artista della “Materia Assente” e delle cattedrali in rete metallica, nominato da Forbes nel 2017 tra gli artisti europei under 30 più influenti d’Europa.

L’artista è stato scelto da Giorgia Salerno, curatrice del percorso d’arte contemporanea della mostra Un’Epopea POP, ( che inaugurerà il 25 settembre) terza del progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, per rappresentare il tema delle Anime e per reinterpretare idealmente il Castello degli Spiriti di Magni di Dante con questa grande installazione che permette al pubblico di vivere un luogo immaginifico entrando in pieno dialogo con il paesaggio circostante.

Foto 3 di 5









Con Sacral, installata nel chiostro cinquecentesco, originariamente sede del monastero dei canonici di Santa Maria in Porto, dediti al culto della Madonna Greca che proprio Dante cita nel Paradiso, cantica conclusa durante gli anni ravennati, il pubblico ha l’occasione di entrare fisicamente nell’opera, idealmente nel Nobile Castello e, in un’azione quasi performativa, ripercorrere il viaggio dantesco.

«Un’immagine archetipica» – ha dichiarato Edoardo Tresoldi – «è in grado di far dialogare passato e presente attraverso un linguaggio costituito da significati che tornano nel tempo. All’interno del chiostro cinquecentesco del MAR, Sacral si presenta come il ricordo di un luogo già incontrato, un’immagine familiare che introduce il visitatore al percorso dantesco.»

Anteprima – Sacral, installazione di Edoardo Tresoldi

1 settembre 2021 -9 gennaio 2022

1 settembre dalle ore 18 (per l’occasione il MAR chiuderà alle ore 23)

ingresso libero