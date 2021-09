Cervia. Al Teatro Comunale Walter Chiari lo spettacolo ‘Valentina vuole’ della compagnia Progetto

Va in scena mercoledì 1 settembre alle ore 21.15 l’ultimo appuntamento con le Favole organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri per l’estate 2021. Lo spettacolo in programma è Valentina vuole della giovane compagnia Progetto g.g., una piccola narrazione per attrici e pupazzi che, in considerazione delle temperature serali piuttosto basse degli ultimi giorni, andrà in scena all’interno del Teatro Comunale Walter Chiari (e non all’Arena dei Pini come previsto).

Lo spettacolo, scritto da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti – quest’ultima anche interprete insieme a Elena Gaffuri – nasce da un progetto di ricerca teatrale che ha voluto indagare il tema delle regole e della libertà. Il progetto ha portato alla realizzazione di laboratori teatrali rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni, che hanno permesso di guardare al mondo delle regole e al delicato rapporto tra grandi e piccoli attorno al senso di libertà. Si tratta dunque di una favola su ciò che i bambini hanno raccontato a proposito della libertà.

Lo spettacolo narra la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Una bambina che ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

Biglietti: 5 euro (posto unico)

Prenotazioni telefoniche: al numero 0546 21306 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket.

Posti numerati e distanziati.

Per informazioni: www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente a coloro che sono muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.