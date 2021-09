Cervia Città Giardino. Ultimo appuntamento nella Casa delle Farfalle di Milano Marittima

Grande soddisfazione per gli incontri dedicati ai bambini organizzati da “Cervia città Giardino” in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini in occasione delle celebrazioni dantesche. Tanti bambini hanno preso parte ai tre laboratori danteschi condotti dalla guida turistica abilitata, laureata in beni Storico-Artistici dell’Università di Bologna, Sara Baldini immersi nel verde de “La Casina” di Tagliata.

Tre serate che, tramite immagini e laboratori costruiti su misura per avvicinare i bambini al mondo di Dante, hanno regalato grande soddisfazione agli organizzatori grazie alla passione trasmessa dai bambini durante il loro personale viaggio nel mondo della Divina Commedia tra selva, cantiche e personaggi.

Mercoledì 1 settembre, presso la Casa delle Farfalle di Milano Marittima alle ore 17.30, è in programma l’ultimo incontro gratuito dedicato ai bambini che fa parte del ricco calendario di “Cervia Città Giardino – Dante e i giardini dell’Eden, in collaborazione con la Cooperativa Atlantide.

Nel primo giorno di settembre i bambini potranno avventurarsi in una speciale “Caccia al tesoro sulle tracce del Sommo Poeta” in mezzo ai colori, alla natura e agli amici insetti che popolano la Casa delle Farfalle.

Per informazioni e prenotazioni: Atlantide tel. 0544 995671

Le attività rivolte ai bambini sono organizzate nell’ambito del progetto europeo “WONDER- Child friendly destinations”, cofinanziato dal programma INTERREG Adrion. Il progetto mira a migliorare l’ospitalità dei bambini, proponendo azioni e interventi su misura per una città accogliente, adatta a proporre eventi e manifestazioni per i più piccoli.