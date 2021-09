Cervia. Una mostra di “Pagine ad arte” in biblioteca: a settembre le opere di Antonella Piroli

Una nuova mostra della serie “Pagine ad arte”, organizzate dall’Associazione culturale “Il Gelso” sotto la direzione di Guerrino Siroli, inaugura il 1 settembre all’interno degli spazi della Biblioteca comunale “Maria Goia”. In mostra ci saranno gli inediti ex voto di Antonella Piroli, tavolette di legno ad olio o tempera acrilica che si ispirano, rivisitandoli in chiave moderna e personale, ai tradizionali ex voto per grazia ricevuta.

La mostra è visitabile, ad ingresso libero e nel rispetto delle normative Covid, negli orari di apertura della biblioteca. Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384.

Biografia di Antonella Piroli. Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, fonda la compagnia teatrale Tanti Cosi Progetti con Danilo Conti e Francesca Proia. Recita in diverse produzioni di Tanti Cosi Progetti che partecipano a Festival e manifestazioni italiani e internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti. Crea le performances Povera…una poveretta sono io… (Teatri ‘90 – 1a edizione), Testa a piedi (Teatri ‘90 – 2a edizione, Subway), per le quali riceve alcune segnalazioni ai Referendum UBU, Trabocca (festival di Bochum, Neuchatel), Paradise enow (Museo dell’Arredo Contemporaneo di Russi – RA), Bunny Avatar (Magazzino del sale di Cervia, Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini), Chimera (Museo Nazionale San Vitale di Ravenna).

All’attività teatrale e della performance affianca il lavoro con il disegno e la pittura: ultimamente ha esposto i suoi disegni all’interno del Drawing Storage a cura di Giovanna Sarti, della Biennale del Disegno di Rimini, alla mostra INVERA a cura di Massimiliano Fabbri, SELVATICO 3 – Il buco dentro agli occhi o il punto dietro la testa al museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Goethe Institut di Bologna, e ha partecipato all’esposizione Portrait of the artistas a young dog a cura di Gino Gianuizzi e Danilo Montanari. Collabora Con la galleria e casa editrice cesenate Il Vicolo diretta da Marisa Zattini.