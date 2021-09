Abbonamento al Museo Nazionale di Ravenna: scopri le novità

Al Museo Nazionale di Ravenna dal 1 settembre è iniziata una nuova importante stagione. Con un abbonamento annuale e nuove tariffe aggiornate in vista della mostra dedicata a Dante Al mio maestro piacque di mostrarmi, è possibile immergersi in un luogo senza tempo, l’antico monastero di San Vitale, e visitare ogni volta che lo si desidera il museo più vasto e vario della Romagna.

“Con l’abbonamento al museo” -sostiene il Direttore Regionale Musei Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino- “il visitatore ha un’opportunità semplice ed economica per vivere e ripetere ogni volta che lo desidera l’esperienza di visita. Questo abbonamento, continua il Direttore, offre una importante novità, la partecipazione gratuita a eventi riservati esclusivamente ai titolari su prenotazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili”.

Nello specifico il Museo offre ai visitatori che vorranno abbonarsi, come commenta il Direttore Emanuela Fiori, “ingressi illimitati, nei giorni e orari di apertura, per tutta la durata dell’abbonamento, a partire dalla data di acquisto e per una durata di 12 mesi, ma anche l’opportunità di partecipare per il periodo scelto a tutte le iniziative organizzate presso gli spazi museali come visite guidate tematiche, convegni, conferenze, seminari, corsi, mostre, presentazioni di libri e di documentari, laboratori, attività di rievocazione, concerti, spettacoli e molto altro”.

“Il nostro obiettivo”, conclude Emanuela Fiori, “è quello di dare l’opportunità ai visitatori di rimettere il museo al centro del centro. Dai chiostri, spazio privilegiati per una sosta ristoratrice, alle antiche sale monastiche, come quella del Refettorio, ogni angolo del museo custodisce e mette in valore brani della storia cittadina. La possibilità di ingressi ripetuti con il pagamento di una cifra quasi simbolica faciliterà la cittadinanza e gli studenti, in particolare quelli dei corsi universitari di Conservazione e di Restauro, a riappropriarsi del proprio patrimonio e a conoscere le tante collezioni artistiche”. Gli abbonati avranno modo di essere inseriti in una apposita mailing list che consentirà, a quanti lo desiderano, di rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le attività del Museo. Un’occasione da non perdere dunque, per partecipare alla vita culturale di Ravenna ed immergersi completamente nella sua straordinaria atmosfera.

Di seguito le tariffe relative all’Abbonamento e le nuove tariffe di accesso al Museo:

Abbonamento annuale 10 euro.

Abbonamento annuale agevolato 5 euro.

A partire dal 26 settembre fino al 9 gennaio 2022 il biglietto di ingresso al Museo Nazionale di Ravenna subirà, in concomitanza con la mostra Al mio maestro piacque di mostrarmi, un aumento di un euro, così come il ticket cumulativo tre siti.

Biglietto intero 7 euro; Biglietto agevolato* 2 euro. Cumulativo tre siti (S. Apollinare in Classe + Mausoleo di Teodorico + Museo Nazionale di Ravenna) 11 euro.