Due giorni di laboratorio teatrale al Parco Mita di Faenza per il Teatro Due Mondi

Giovedì 2 e 9 settembre dalle 20 alle 22 si terrà al Parco Mita di via Ravegnana a Faenza, il laboratorio teatrale Senza Confini nel verde.

“In questi lunghi mesi abbiamo visto crearsi tanti confini che hanno aumentato le distanze sociali e che hanno evidenziato il rischio che le relazioni umane passino in secondo piano. Così ricominciamo con il nostro percorso di teatro partecipato aperto a tutti”.

Il laboratorio è aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età. Teatro Due Mondi in collaborazione con Comune di Faenza, URF e col contributo di Regione Emilia Romagna.

L’iniziativa fa parte del progetto di socialità “Ci vediamo al parco”, organizzato da Teatro Due Mondi. Tutti gli eventi sono finalizzati a favorire la condivisione degli spazi comuni della città da parte della cittadinanza

Per informazioni TEATRO DUE MONDI via Oberdan 9/a Faenza – info@teatroduemondi.it – Ufficio +39 0546 622999 – www.teatroduemondi.it