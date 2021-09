Faenza. Il circolo ARCI Prometeo riprende le proprie attività a settembre

Dopo mesi di chiusura dovuti all’emergenza Covid-19, durante i quali le attività sono comunque continuate online salvo la promozione del Faenza Pride 2021, il circolo ARCI Prometeo riapre i battenti e promuove una serie di eventi dedicati a varie forme d’arte: pittura, musica e teatro. Inoltre, tornano ogni giovedì sera dalle 20.30, i Faenza Board Games Night: serate dedicate al gioco da tavolo in collaborazione con l’associazione Area Games.

Vicolo Pasolini 6 tornerà ad accogliere la propria comunità a partire da sabato 4 settembre, alle ore 18.30, con l’inaugurazione di “Organi rocciosi”, mostra personale di Filippo Maestroni. Maestroni, classe 1994 originario di Solarolo, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna indirizzo Pittura ed è attualmente iscritto all’A.B.A.B.O. indirizzo Pittura e Arti Figurative. Collabora, tenendo anche laboratori di disegno, con collettivi e associazioni locali come i Cultunauti, Fatti D’Arte e Art Motel. “Organi rocciosi” è un percorso che raffigura forme antropomorfe di organi umani – cuori, milze, polmoni ecc. – compiere una metamorfosi rocciosa e ossificata e tramutarsi in gusci duri ed impenetrabili solcati da crepe o voragini, formando un binomio di ruvido ermetismo e dispiegata fragilità. Una meditazione pittorica che ambisce a dialogare con una scultura impossibile, là dove la pittura vuole staccarsi dalla superficie del quadro per diventare forma concreta. La mostra sarà visitabile, previa esibizione di Green Pass, per tutto il mese di settembre in corrispondenza degli eventi che vedranno aperto il circolo.

La serata proseguirà, a partire dalle 21.00, con le musiche dei Lucas e le sue manie (formazione: Lucas Wanderly – basso, Roberto Lepore – chitarra, Andrea Piccinini – batteria), band forlivese dalle sfumature folk e rock che, nell’elaborazione dei propri testi, trae ispirazione dalle atmosfere tropicali del Sud America. La performance sarà arricchita dall’apertura di Matilda Ramoni e dagli intermezzi poetici di Martina Capezzuto. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale forlivese A.T.O.N.

Nelle settimane successive, all’interno delle manifestazioni per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, seguiranno tre serate con spettacolo teatrale a tema storico “Processo a Dante”. Realizzato in collaborazione con la compagnia A.d.E. e il Gruppo Municipale di Faenza, lo spettacolo vede Dante Alighieri sul banco degli imputati, con avvocati e testimoni che in un processo all’americana tenteranno di condannarlo o di scagionarlo per tre accuse: corruzione e ruberie; tradimento della città di Firenze e del Papa; lussuria e licenziosità. Al termine del dibattimento il pubblico presente sarà chiamato a votare e deciderà sulla sorte del Sommo Poeta. Repliche previste per mercoledì 8 settembre, venerdì 10, sabato 18, sempre alle ore 20.30 presso il cortile di vicolo Pasolini. Ingresso a offerta libera, previa prenotazione on line ed esibizione del Green Pass.

Il circolo Arci Prometeo chiude la rassegna settembrina proponendo, in collaborazione con A.T.O.N., OPEN MIC per scrittori e cantautori. Una serata dedicata alla scrittura di musiche e poesie originali. Le iscrizioni potranno avvenire in loco o contattando il circolo sui profili social (Instagram, Facebook). Ogni performance avrà una durata massima di 5 minuti e gli artisti sono invitati a partecipare a tutta la serata.

Date le disposizioni governative e di Arci nazionale in materia di sicurezza sanitaria, per l’accesso all’interno dei locali del circolo è necessario essere in possesso di Green Pass.