“Festa di fine estate”: 3 giorni tra cibo, musica e tante iniziative al Centro Sportivo Le Roveri di Pisignano

Quest’anno dopo lo stop del 2020 dovuto al Covid, l’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, contribuisce a far riprende e far rivivere la nostra comunità proponendo, in sicurezza, secondo le misure previste, questa manifestazione come momento di aggregazione: programmata per i giorni: Venerdì 3 – Sabato 4 e Domenica 5 settembre nel Parco del Centro sportivo “Le Roveri” di Pisignano in via Zavattina, 6/d – la “Festa di fine estate” offrirà ai partecipanti, stand gastronomici, spettacoli e giochi per i bambini.

Sponsorizzata dal Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Ronta e da tanti altri sponsors servirà a far riprendere momenti di socialità e solidarietà. Una tre giorni che partirà venerdì 3 con un’area gonfiabili giganti gratuiti per bambini, dalle ore 17,30; organizzata dalla Uisp di Cesena ci sarà una camminata ludico-motoria tra le strade centuriate e alle ore 19,00 con l’apertura dello stand gastronomico ci saranno nel menu: strozzapreti e cappelletti del pastificio Battistini di Cervia; piadina con salumi e salsiccia ai ferri di Fagioli Cesena con patatine fritte. Alle ore 20,30 con l’esibizione del gruppo musicale LIGABAND ci sarà un concerto in memoria di Francesca Pepoli. L’offerta libera della serata sarà devoluta a favore di ADMO Emilia Romagna e alla XIII Borsa di Studio.

Sabato sarà la volta della giornata dedicata, nel pomeriggio ai bambini. Infatti, oltre ai gonfiabili completamente gratuiti ci sarà, alle ore 16,00, anche lo spettacolo di animazione del Mago Katorcio. In serata, alle ore 20,30 la presentazione dello staff tecnico e della squadra di calcio della Del Duca Grama, mentre alle ore 21,15 ci sarà la selezione della 28a edizione di Miss Mamma Italiana con Paolo Teti e Barbara Semeraro.

Domenica, alle ore 16,00, uno spettacolo per bambini con l’animatrice Chiara e alle ore 20,30, concerto musicale con: “I Barboni di Lusso”. Alle ore 22,30, con l’estrazione della sottoscrizione a premi si chiuderà la tre giorni. Durante la giornata di domenica si raccoglieranno panni usati puliti da donare alla Caritas sezione di Cannuzzo di Cervia. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Cervia.

“Vogliamo continuare a dare delle opportunità ai nostri cittadini e alle famiglie con dialogo e incontri in comunità! Questa in sintesi la dichiarazione degli organizzatori che auspicano una grande partecipazione per questo evento che cade nel 10o compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana”.