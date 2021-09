Ravenna. Marcello Veneziani presenta il libro “Dante Nostro Padre” al Salone dei Mosaici

Giovedì 2 settembre a partire dalle 19.30 Marcello Veneziani presenta il libro “Dante Nostro Padre” al Salone dei Mosaici di Ravenna. Il Dante di Marcello Veneziani non è una biografia, un’opera storica su Dante e non è dedicato alla Divina Commedia, come quasi tutte le opere in circolazione, ma è un’antologia del pensiero di Dante e delle sue opere in prosa, con un ampio saggio introduttivo dell’autore che affronta il suo spirito profetico e la sua visione del mondo. Veneziani si sofferma sulle altre opere dantesche, da Vita Nova al Convivio, dal De vulgari eloquentia al Monarchia, fino alle sue Epistole, ha selezionato le pagine in prosa più significative di Dante, che conoscono in pochi, divise in Amore, Lingua, Sapienza, Politica e Madrepatria.

E’ una ricerca delle radici di Dante nella filosofia e nella visione politica, nella sapienza esoterica e nella religione.

Veneziani esplora i testi meno conosciuti e le interpretazioni più oscure del pensatore celeste scortato da compagni di strada come Boccaccio, Bruni, Vico, Leopardi, Rossetti, Byron, Gentile, Croce, Pound, Eliot, Guénon, Evola, Valli, Gilson, Papini, Borges, Noventa, Del Noce, Morghen e Quadrelli per delineare il ritratto di un uomo critico del suo presente ma già proiettato verso un futuro che si realizzerà solo nell’Italia risorgimentale.

Nell’incertezza del tempo in cui siamo chiamati a vivere, come un padre affettuoso Dante ci rassicura ricordandoci che fede e ardore, sogno e delusione, serenità e angoscia appartengono a ogni tempo perché fanno parte della condizione umana e dell’eterno ritorno di tutte le cose. “Dante, nostro padre” ci svela cosa si nasconde dentro e dietro “’l velame de li versi strani” con un viaggio necessario per ritrovare l’impronta del Poeta nella nascita e nello sviluppo della nostra civiltà.